Минобороны РФ сообщило о ночном массированном ударе по военным целям на Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам, сообщили в Минобороны России во вторник.

"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, цели удара достигнуты. "Все назначенные объекты поражены", - сказано в сообщении.