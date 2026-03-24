Верховный суд РФ впервые ограничил иммунитет иностранного государства в российском суде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ впервые применил ограничение иммунитета иностранного государства, обязав российский суд рассмотреть иск к властям Финляндии.

"Направить материалы в суд первой инстанции для рассмотрения по существу", - огласил судья.

Поводом для разбирательства стала жалоба супругов Цветковых из Санкт-Петербурга на отказ российских судов рассматривать их иск к властям Финляндии в лице Государственного совета. Суды трех инстанций отказались принимать иск, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства.

Заявители хотели через суд обязать власти Финляндия выкупить их жилой дом и земельный участок, а также взыскать компенсацию морального вреда. Супруги указали, что из-за ограничений на въезд в Финляндию они лишены возможности пользоваться своим имуществом, а также обратиться в финский суд.

Рассмотрев доводы, Верховный суд РФ согласился, что заявители фактически лишены судебной защиты.

Ранее, председатель Верховного суда Игорь Краснов ориентировал суды на защиту прав граждан, ограниченных в доступе к правосудию по вине иностранных государств.