Путин в среду проведет заседание Совета по культуре

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 25 марта, в День работника культуры, проведет заседание Совета по культуре в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства проведет заседание Совета по культуре в режиме видеоконференции, на котором будет обсуждаться широкий круг вопросов, посвященных киноиндустрии, литературе, балетному искусству", - говорится в сообщении.

Президент также примет участие в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры и премий за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.



