Платформа для петиций Change.org оштрафована в РФ за нарушение закона о персданных

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал платформу для размещения петиций Change. org. Pbc и разработчика приложения для аквалангистов PADI Americas Inc виновными в нарушении закона о персональных данных.

"Компании Сhange. org. Pbc назначен административный штраф в размере 1 млн рублей, PADI Americas Inc. - 6 млн рублей", - сообщили в пресс-службе суда.

Сhange. org. Pbc признана виновной в нарушении требования о локализации данных российских пользователей на территории РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), PADI Americas Inc - в повторном нарушении данного требования. (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Закон "О персональных данных" обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России и осуществляют деятельность на территории страны.