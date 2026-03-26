Мишустин в четверг встретится с Токаевым в Астане

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг проведут встречу в Астане, затем глава правительства РФ посетит Шымкент.

В Шымкенте он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе, а на следующий день, в пятницу, - в заседании в расширенном составе. Также российский премьер выступит на цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026.

Мишустин посещает Казахстан с трехдневным визитом, накануне состоялись его переговоры с премьер-министром республики Олжасом Бектеновым.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам российско-казахстанских переговоров рассказал журналистам, что главы правительств детально обсудили повестку предстоящего заседания ЕМПС.

"Детально обсудили предложения казахстанской стороны, как вы знаете, Казахстан в этом году председательствует в органах евразийской экономической комиссии, и готовится текст совместного заявления по использованию искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Это было достаточно большое обсуждение, высказывались позиции относительно использования технологии на нашем общем рынке. В целом, конечно, мы поддерживаем инициативу Казахстана в этой области, считаем её крайне важной для развития наших стран, нашего союза, считаем, что здесь очень важно уделять внимание безопасному использованию технологии искусственного интеллекта", - отметил Оверчук.

Как сообщалось ранее, повестка заседания совета включает вопросы наращивания интеграционного взаимодействия государств - членов ЕАЭС, совершенствования таможенного администрирования, промышленной кооперации, развития интегрированной информационной системы, защиты прав потребителей и макроэкономической ситуации в странах "пятёрки".

Касым-Жомарт Токаев Михаил Мишустин Казахстан ЕАЭС Алексей Оверчук
