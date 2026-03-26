Новые учебники по русскому и литературе для 10-11 классов передадут в Минпросвещения 6 апреля

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Новые подготовленные учебники по русскому языку и литературе для 10 и 11 классов будут переданы в Минпросвещения России 6 апреля, после они поступят на апробацию, в школах они могут появиться 1 сентября 2027 года, сообщила советник президента России Елена Ямпольская.

"Мы делаем единые государственные учебники по русскому языку и литературе у соответствии с поручением президента. И могу вам сказать, что через 10 дней - 6 апреля - мы отдадим в министерство просвещения торжественно учебники по русскому языку и литературе для 10, 11 классов и для среднего профессионального образования", - сказала Ямпольская журналистам.

После они поступят на апробацию и официальную экспертизу.

Новые учебники, как уточнила Ямпольская, созданы "с опорой на все наши лучшие традиции преподавания русской словесности". "Это все-таки концептуально новая история, она вся идет через текст (....) мы постарались сделать учебники русского языка содержательно интересными: не набором упражнений, а наполненными смыслами и ценностями. В чем-то наши учебники русского языка стали филиалами нашего учебника по литературе", - отметила Ямпольская, уточнив, что литература нашла свое место в учебниках, литературные тексты легли в основу заданий для школьников.

Как уточнила Ямпольская, сейчас идет работа над линейкой учебников для 5-9 классов, а также для начальной школы.

Ожидается, что учебники поступят в школы 1 сентября 2027 года.