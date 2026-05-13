Поиск

Пожар в поселке Волна на Кубани после падения обломков БПЛА потушен

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спасатели потушили возгорание на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, произошедшее в результате падения обломков беспилотников минувшей ночью, сообщил оперативный штаб региона.

"Пожар в поселке Волна полностью потушили. Возгорание на одном из предприятий произошло в результате атаки БПЛА киевского режима в ночь на 13 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, обломки БПЛА минувшей ночью упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. На его территории произошло возгорание оборудования.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек.

В тушении были задействованы почти 100 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Лобне запретили прокат электросамокатов

Пожар в поселке Волна на Кубани после падения обломков БПЛА потушен

Взрыв назван возможной причиной аварии поезда в Белгородской области

Заместителя белгородского губернатора Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

На пожаре на промобъекте под Уфой пострадали два человека

Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

 Бывший замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев объявлен в розыск

Возгорание на Астраханском ГПЗ произошло после атаки БПЛА

 Возгорание на Астраханском ГПЗ произошло после атаки БПЛА

Обломок сбитого беспилотника упал в Ярославле на промышленный объект

Над Ростовской областью сбили 20 БПЛА, повреждены установки ветроэлектростанции

Один человек пострадал в кубанской станице Тамань из-за падения обломков БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9361 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2171 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов