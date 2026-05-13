Пожар в поселке Волна на Кубани после падения обломков БПЛА потушен

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спасатели потушили возгорание на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, произошедшее в результате падения обломков беспилотников минувшей ночью, сообщил оперативный штаб региона.

"Пожар в поселке Волна полностью потушили. Возгорание на одном из предприятий произошло в результате атаки БПЛА киевского режима в ночь на 13 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, обломки БПЛА минувшей ночью упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. На его территории произошло возгорание оборудования.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадал один человек.

В тушении были задействованы почти 100 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.