Кабмин РФ запустил отбор особо значимых ИТ-проектов, претендующих на гранты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ запустило новый этап отбора значимых ИТ-проектов индустриальных центров компетенций (ИЦК), победители получат гранты на реализацию, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, курирующего развитие ИТ-рынка и импортозамещение в этой сфере.

Речь идет об отбое ключевых инициатив по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений, направленных на импортозамещение зарубежного ПО, пояснили в аппарате вице-премьера.

На реализацию таких проектов компании могут получить грантовое софинансирование в размере до 50% от общей стоимости реализации. Размер гранта составляет от 100 млн рублей до 2 млрд рублей (оператор выделения грантов - Российский фонд развития ИТ, РФРИТ).

Конкурс проходит по обновленным правилам. Так, например, в этом году упрощен порядок подачи заявок и сокращен перечень необходимых документов; увеличен срок подготовки детализированного технического задания, календарного плана и сметы проекта. Кроме того, для участников особо значимых проектов упрощается механизм подачи отчетности - вводится принцип "одного окна" (через РФРИТ). "Это позволит компаниям сосредоточиться на доработке продуктов, а не на бюрократических процедурах", - пояснили в аппарате вице-премьера.

Приоритет в рамках конкурса по-прежнему отдается проектам с высоким потенциалом тиражирования - то есть ИТ-решениям, которые востребованы не только у одного заказчика, а пользуются спросом сразу у нескольких компаний и могут быть масштабированы в рамках всей отрасли. "Таким образом, государство ориентируется на поддержку продуктов для широкого круга компаний. При оценке проектов дополнительные баллы начисляются при подтверждении потенциала тиражирования ИТ-решения со стороны 4 и более заказчиков", - отмечается в сообщении.

Оценка выручки и возврата налогов также являются ключевыми критериями отбора и рассматриваются как индикаторы реального спроса: чем выше потенциал продаж ИТ-решения, тем больше вероятность, что оно действительно необходимо рынку. "Такой подход позволяет повысить отдачу от грантов и направить ресурсы на разработки, которые будут активно внедряться и тиражироваться", - поясняется в сообщении.

Кроме того, дополнительным фактором приоритизации остается использование технологий искусственного интеллекта: проекты с ИИ-компонентом получают преимущество как наиболее перспективные с точки зрения технологического развития и конкурентоспособности.

"Мы последовательно донастраиваем механизм поддержки особо значимых проектов, опираясь на практику предыдущих отборов. В новой волне акцент сделан не только на потенциале тиражирования, но и на удобстве взаимодействия компаний-заказчиков с государством. Так, мы упростили порядок подачи заявок и оптимизировали отчетность. Цель в том, чтобы компании сосредоточили усилия на разработке отечественных и востребованных для всей отрасли цифровых решений, сократив избыточную административную нагрузку", - заявил Григоренко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.

Приём заявок продлится до 27 апреля, итоги отбора подведут до конца мая. Заявки могут подать только организации, внедряющие ПО. Участие в конкурсе может принять как единый заказчик проекта, так и консорциум заказчиков (объединение компаний в целях софинансирования совместной доработки решения для общего использования).