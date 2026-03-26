Падение частей ракеты-носителя "Союз-2" ожидают в трех районах Коми

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома "Плесецк" запланирован на период с 1 по 15 апреля, ее части могут упасть на территории Коми, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике.

В связи с планируемым пуском ракеты-носителя возможно падение ее отделяющихся частей в Удорском, Княжпогостском и Корткеросском районах. Жителям этих муниципалитетов в указанный период следует отказаться от посещения лесных массивов в связи с опасностью падения фрагментов. При их обнаружении нужно сообщить в ЕДДС.

Для своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период пролета ракеты-носителя над республикой необходимо обеспечить готовность сил и средств и взаимодействие органов управления, задействованных в обеспечении безопасности. Будут организованы информирование и оповещение населения о возникающих рисках.