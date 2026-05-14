Что произошло за день: четверг, 14 мая

Увеличение лимита сверхурочной работы в России, заочный арест замглавы Минприроды, умерла Зоя Богуславская

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы вдвое, до 240 часов в год. Документ также вводит единый порядок оплаты труда сверхурочной работы.

- Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. Покидающая этот пост Татьяна Москалькова заявила, что по окончании полномочий хотела бы вернуться на работу в Госдуму, но окончательного решения еще не приняла.

- Экс-замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев заочно арестован по делу о миллионном хищении.

- ВС РФ нанесли массированный удар по военным целям на Украине. Удар был нанесен в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

- Глава МИД Венгрии заявила послу РФ о недопустимости ударов по западу Украины. Речь идет о регионе, где проживает венгерское этническое меньшинство.

- Будущее желающих вернуться в Россию релокантов, негативно высказывавшихся в адрес России, определять будет суд, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о направлении в его адрес супругой российского актера Дмитрия Назарова письма с просьбой разрешить им вернуться в Россию из Франции.

- "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай. Полеты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля - два раза в сутки.

- Писательница Зоя Богуславская умерла на 103-м году жизни. О дате и месте прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского будет сообщено позднее.

Суд отправил продюсера певицы Линды под домашний арест

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

 Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

Экс-замглавы Минприроды РФ Буцаев заочно арестован по делу о миллионном хищении

Два сотрудника ЗАЭС ранены при атаке украинских БПЛА по прилегающей территории

Глава ФСВТС РФ заявил о переговорах с партнерами по поставкам истребителей Су-57

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение

В Кремле заявили, что не особо следят за уголовным преследованием Ермака на Украине

Песков заявил о большом числе желающих приобретать российскую нефть

Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

 Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой
