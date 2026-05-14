Экс-замглавы Минприроды РФ Буцаев заочно арестован по делу о миллионном хищении

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест замминистра природных ресурсов и экологии Дениса Буцаева, обвиняемого в мошенническом хищении у ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

"В отношении Дениса Буцаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Экс-чиновнику вменяется миллионное хищение денежных средств у ППК "РЭО" (ч.4 ст.159 УК РФ). Если вина бывшего замминистра будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Обвиняемый объявлен в розыск. Расследованием дела занимается ГСУ ГУ МВД России по Москве.

23 апреля чиновник подал в отставку по собственному желанию, после чего покинул Россию. В Минприроды он курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию "Российский экологический оператор" (ППК РЭО).

ППК РЭО - государственная компания, созданная в 2019 году для реализации "мусорной реформы" в России. РЭО формирует систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), обеспечивает ее эффективность, привлекает инвестиции в инфраструктуру, а также занимается просвещением и внедрением раздельного сбора отходов. Буцаев был генеральным директором ППК РЭО до перехода в Минприроды.

