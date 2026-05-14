Суд отправил продюсера певицы Линды под домашний арест

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 20 июня продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве с авторскими правами.

Подробностей дела в суде не сообщили.

Вместе с тем, по данным СМИ, претензии следствия к Кувшинову связаны с расследованием дела о нарушении авторских прав. Дело было возбуждении по заявлению музыканта Макса Фадеева. Он обвинил музыкального издателя Андрея Черкасова в махинациях с документами, из-за которых потерял права на песни Светланы Гейман (Линда).

Черкасов с ноября также находится под домашним арестом.

Ранее, певица Линда была вызвана на допрос к следователю в качестве свидетеля по делу.