Поиск

Суд отправил продюсера певицы Линды под домашний арест

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 20 июня продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова, обвиняемого в мошенничестве с авторскими правами.

Подробностей дела в суде не сообщили.

Вместе с тем, по данным СМИ, претензии следствия к Кувшинову связаны с расследованием дела о нарушении авторских прав. Дело было возбуждении по заявлению музыканта Макса Фадеева. Он обвинил музыкального издателя Андрея Черкасова в махинациях с документами, из-за которых потерял права на песни Светланы Гейман (Линда).

Черкасов с ноября также находится под домашним арестом.

Ранее, певица Линда была вызвана на допрос к следователю в качестве свидетеля по делу.

Линда Михаил Кувшинов Макс Фадеев Андрей Черкасов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд отправил продюсера певицы Линды под домашний арест

Что произошло за день: четверг, 14 мая

Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

 Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

Экс-замглавы Минприроды РФ Буцаев заочно арестован по делу о миллионном хищении

Два сотрудника ЗАЭС ранены при атаке украинских БПЛА по прилегающей территории

Глава ФСВТС РФ заявил о переговорах с партнерами по поставкам истребителей Су-57

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение

В Кремле заявили, что не особо следят за уголовным преследованием Ермака на Украине

Песков заявил о большом числе желающих приобретать российскую нефть

Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой

 Закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы принят Госдумой
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9379 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2186 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов