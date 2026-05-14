Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по антикоррупционному иску Генпрокуратуры

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества сенатора Ахмата Салпагарова в связи с соглашением сторон, сообщил "Интерфаксу" участник процесса.

"В отношении Салпагарова дело прекращено, было заключено мировое соглашение", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура сохранила исковые требования к трем физическим лицам в части обращения в доход РФ земель Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству адвокатов ответчиков.

В иске Генеральная прокуратура просила обратить в доход РФ инвестиционно-строительную компанию "Кубанское" и земли нацпарка.

Заповедник расположен вдоль Главного Кавказского хребта, он объединяет более 180 водоемов, 2 тыс. видов редких растений, 26 из которых внесены в Красную книгу. Согласно закону, такие земли могут находиться исключительно в федеральной собственности.

Салпагаров представляет КЧР в Совете Федерации с 2015 года, в сентябре 2019 года был переизбран на эту должность.