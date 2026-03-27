Путин заявил, что Росгвардия заняла важное место в системе обеспечения государственной безопасности

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил росгвардейцев с Днем войск национальной гвардии, отметив ее важность в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность.

"Росгвардия, созданная 10 лет назад, заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод наших граждан", - сказал Путин в видеообращении, опубликованном в пятницу пресс-службой Кремля.

Глава государства перечислил основные задачи Росгвардии: "борьба с терроризмом и экстремизмом, включая задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых, режимных объектов, государственный контроль оборота оружия".

"Знаю, что по всем этим направлениям идет профессиональная, ответственная работа: наращиваются оперативно-служебные возможности, накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам", - подчеркнул российский президент.