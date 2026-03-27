Золотов высоко оценил действия Росгвардии в зоне СВО

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что воссозданные танковые батальоны ведомства уже участвуют в боевых действиях, в частности на харьковском направлении, отметил, что они показали "значительные результаты".

"Мы в свете реорганизации нашей воссоздали танковые батальоны, которые участвуют сейчас в боевых действиях напрямую в Белгородской, Курской областях, на харьковском направлении непосредственно" , - сообщил Золотов журналистам в день десятилетия создания Росгвардии.

По его словам, эти подразделения "показали большие, значительные результаты уничтожения техники и живой силы противника".

"В Рязанской области в поселке Сельцы проводили учения, которые показали хорошую подготовку личного состава, там были задействованы вертолеты Ми-8 последней модификации", - отметил директор ведомства.

Он добавил, что в авиапарке Росгвардии также есть самолеты "Ил", которые оперативно перебрасывают личный состав и технику.

"В авиационном парке у нас все хорошо", - сказал Золотов.

В сентябре минувшего года Золотов сообщал, что в составе ведомства воссозданы танковые подразделения.

Весной 2024 года Росгвардия стала получать на вооружение тяжелую технику. На тот момент речь шла о 36 танках, артиллерии, минометах.

Виктор Золотов Росгвардия
Путин заявил, что Росгвардия заняла важное место в системе обеспечения государственной безопасности

Что произошло за день: четверг, 26 марта

"Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов

"Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью

 "Ростелеком" отметил рост подключений стационарных телефонов на фоне проблем с мобильной связью

Картаполов связал законопроект об использовании ВС России за рубежом с делом Бутягина

Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

 Картаполов исключил отправку в зону СВО призывников, направляемых на службу с 1 апреля

Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов

 Кравцов заявил, что в колледжи поступают 62,5% выпускников девятых классов
