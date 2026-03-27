Морские тральщики обезвредили условные мины возле побережья Камчатки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Морские тральщики МТ-264 и МТ-265 Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали учебные задачи по проводке кораблей в акватории Авачинского залива возле восточного побережья Камчатки с условной минной опасностью, сообщает пресс-служба ТОФ в пятницу.

"В акватории Авачинского залива экипажи кораблей МТ-264 и МТ-265 успешно выполнили задачи по постановке контактных и неконтактных тралов. Моряки провели учение по проводке кораблей Тихоокеанского флота за тралами с форсированием минного заграждения, установленного условным противником", - говорится в сообщении.

В ходе ведения поиска и траления в заданном квадрате экипажи МТ-264 и МТ-265 успешно обнаружили и обезвредили все ранее установленные по учению макеты мин, отмечает пресс-служба.

Боевые расчеты артиллерийских установок и крупнокалиберных пулеметов кораблей также провели стрельбы по малоразмерным надводным и воздушным целям, которые имитировали безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты.

Учение проводилось согласно плану боевой подготовки флота, сообщает пресс-служба ТОФ.