"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж Lada в марте по сравнению с февралем

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada на российском рынке в марте 2026 года покажут помесячный рост вслед за общей динамикой авторынка, но год к году немного снизятся, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

"Понятно, что авторынок в марте активнее, чем в феврале. Так бывает всегда, и рынок потихоньку выходит из спячки. Мы видим, что в марте он, в целом, вырастет по сравнению с февралем. Соответственно, вырастут и наши продажи, но итогово они будут чуть ниже, чем в марте 2025 года. Наши прогнозы на март - продажи в пределах 27 тыс. автомобилей против почти 21 тыс. реализованных автомобилей в феврале", - сообщил Соколов.

Для сравнения - по итогам марта 2025 г. "АвтоВАЗ", ныне не публикующий ежемесячные пресс-релизы о продажах Lada, отчитывался о реализации 28,7 тыс. автомобилей.

Соколов рассказал журналистам, что ситуация на Ближнем Востоке повлияла на деятельность компании минимально. "Но некоторые логистические цепочки, особенно те, которые использовали иранский коридор, были изменены", - сказал он.

Глава "АвтоВАЗа" подчеркнул, что планы по одному из приоритетных проектов компании на этот год - запуску производства кроссовера Lada Azimut - не меняются, это по-прежнему III квартал текущего года.

"Инвестпрограмма на этот год, возможно, претерпит корректировки, но не кардинальные - в связи с прогрессом тех или иных перспективных проектов. Эти корректировки могут быть в пределах 10-15% в обе стороны. Если какие-то проекты пойдут быстрее, то нам в этом году придётся, соответственно, активнее реализовывать объёмы инвестпрограммы, которая была утверждена на уровне 43 млрд руб.", - отметил Соколов.