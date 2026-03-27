Поиск

"АвтоВАЗ" ожидает роста продаж Lada в марте по сравнению с февралем

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada на российском рынке в марте 2026 года покажут помесячный рост вслед за общей динамикой авторынка, но год к году немного снизятся, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах съезда РСПП.

"Понятно, что авторынок в марте активнее, чем в феврале. Так бывает всегда, и рынок потихоньку выходит из спячки. Мы видим, что в марте он, в целом, вырастет по сравнению с февралем. Соответственно, вырастут и наши продажи, но итогово они будут чуть ниже, чем в марте 2025 года. Наши прогнозы на март - продажи в пределах 27 тыс. автомобилей против почти 21 тыс. реализованных автомобилей в феврале", - сообщил Соколов.

Для сравнения - по итогам марта 2025 г. "АвтоВАЗ", ныне не публикующий ежемесячные пресс-релизы о продажах Lada, отчитывался о реализации 28,7 тыс. автомобилей.

Соколов рассказал журналистам, что ситуация на Ближнем Востоке повлияла на деятельность компании минимально. "Но некоторые логистические цепочки, особенно те, которые использовали иранский коридор, были изменены", - сказал он.

Глава "АвтоВАЗа" подчеркнул, что планы по одному из приоритетных проектов компании на этот год - запуску производства кроссовера Lada Azimut - не меняются, это по-прежнему III квартал текущего года.

"Инвестпрограмма на этот год, возможно, претерпит корректировки, но не кардинальные - в связи с прогрессом тех или иных перспективных проектов. Эти корректировки могут быть в пределах 10-15% в обе стороны. Если какие-то проекты пойдут быстрее, то нам в этом году придётся, соответственно, активнее реализовывать объёмы инвестпрограммы, которая была утверждена на уровне 43 млрд руб.", - отметил Соколов.

Максим Соколов АвтоВАЗ Lada РСПП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });