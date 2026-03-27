Сутки 26 марта стали в Петербурге самыми теплыми в истории

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рекорд суточной температуры для 26 марта обновлен в Петербурге, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"Среднесуточная температура воздуха составила плюс 10,6 градуса, перекрыв предыдущий рекорд в плюс 9,5 градуса 1938 года", - написал синоптик в соцсети.

Он добавил, что ночь на 26 марта также стала самой теплой в истории: температура достигла плюс 8,1 градуса, что выше действовавшего на тот момент погодного достижения 1938 года в плюс 7,5 градуса.

"Ночная температура 26 марта стала абсолютным рекордом в Петербурге не только этой ночи, но и всего марта в целом, за весь ряд инструментальных наблюдений в городе", - отметил Колесов.

25 марта в Петербурге было обновлено три температурных максимума: ночной температуры (плюс 6,2), дневной (плюс 13,5) и среднесуточной (плюс 9,3 градуса).