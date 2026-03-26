Петербург за сутки побил три рекорда тепла

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге 25 марта погода обновила три температурных рекорда, сообщил в соцсети начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

В ночь было плюс 6,2 градуса, что больше действовавшего на тот момент экстремума в плюс 4,9 градуса, зафиксированного в 2003 году.

Днем температура достигла 13,5 градуса (прошлый рекорд - плюс 12,5 градуса в 2020 году).

Среднесуточная температура 25 марта составила плюс 9,3 градуса, обновив максимум в плюс 7,7 градусов, державшийся с 1968 года, добавил Колесов.

Рекорды тепла фиксируют в Петербурге с начала марта.