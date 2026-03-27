МИД РФ предложил Турции принять допмеры безопасности энергопоставок в Черноморье

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия призывает Турцию принять дополнительные меры по обеспечению безопасности энергопоставок в Черноморском регионе, заявили в МИД РФ.

В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечается, что 27 марта в МИД России состоялась беседа замглавы МИД РФ Александра Грушко с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем.

"Обсуждалась ситуация в области безопасности в Черноморском регионе. Внимание Посла было привлечено к осуществленному 26 марта в Черном море удару с использованием безэкипажных катеров и БПЛА по принадлежащему турецкой компании нефтяному танкеру в непосредственной близости от территориальных вод Турции", - говорится в сообщении.

В ходе беседы "отмечены продолжающиеся попытки ВСУ нанести критический ущерб инфраструктуре газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" путем воздушных атак на компрессорные станции на черноморском побережье Краснодарского края Российской Федерации".

"С российской стороны подчёркнута необходимость ясной публичной реакции с осуждением преступных действий киевского режима, принятия дополнительных мер в целях обеспечения безопасности энергетических поставок в регионе", - заявили на Смоленской площади.