Замглавы МИД Руденко обсудил с послом Турции ситуацию вокруг Ирана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Андрей Руденко обсудил с послом Турции Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Анкары в интересах деэсклации ситуации вокруг Ирана, сообщил МИД.

"Обсуждена ситуация вокруг Ирана, сложившаяся в связи с неспровоцированной военной агрессией США и Израиля, с упором на перспективы сотрудничества России и Турции в интересах деэскалации", - говорится в сообщении.

На встрече "констатировано, что возникший кризис чреват беспрецедентными негативными последствиями для всего Ближнего Востока, угрожает региональным и глобальным торговым маршрутам, энергетической и продовольственной безопасности, усиливает инфляционные ожидания и миграционные потоки".

Стороны подтвердили "важность урегулирования имеющихся разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами на основе Устава ООН", добавили на Смоленской площади.

"Условлено продолжать настойчивые усилия для сохранения режима прекращения боевых действий и налаживания взаимодействия между противоборствующими сторонами в интересах скорейшей деэскалации и запуска переговорного процесса по иранскому сюжету", - говорится в сообщении.

Иран МИД США ООН Андрей Руденко Турция Танжу Бильгич
Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

"Ростех" рассчитывает выпускать к 2030 году по 36 самолетов МС-21

Сейчас не обслуживают рейсы "Внуково" и еще семь аэропортов России

 ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

 В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

