Путин заявил, что отношения РФ и Европы находятся в кризисе не по вине Москвы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Отношения России и европейский государств находятся в кризисе, и ссылки на украинский конфликт в этом контексте неуместны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, не по нашей вине, и ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам украинский кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран", - сказал он на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин предложил участникам совещания обсудить состояние отношений РФ с ЕС.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы никогда не отказывались от развития и восстановления этих отношений", - добавил он и предоставил слово для доклада главе МИД Сергею Лаврову.