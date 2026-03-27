Путин заявил, что отношения РФ и Европы находятся в кризисе не по вине Москвы

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Отношения России и европейский государств находятся в кризисе, и ссылки на украинский конфликт в этом контексте неуместны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, не по нашей вине, и ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам украинский кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран", - сказал он на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин предложил участникам совещания обсудить состояние отношений РФ с ЕС.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы никогда не отказывались от развития и восстановления этих отношений", - добавил он и предоставил слово для доклада главе МИД Сергею Лаврову.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });