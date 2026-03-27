Володин зарегистрирован кандидатом для участия в предварительном голосовании "Единой России"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин зарегистрирован кандидатом участия в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу №164, сообщает официальный сайт регионального отделения партии "Единая Россия".

Также он зарегистрирован кандидатом на включение в областной партийный список по единому избирательному округу. В партсписок также планируется включить вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову, первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету Глеба Хора, руководителя Саратовского регионального исполнительного комитета "Единой России" Гладкова Сергея, отмечается в сообщении на сайте. Эти кандидаты также зарегистрированы для участия в праймериз.

В преддверии предыдущих выборов в Госдуму в 2021 году Володин был зарегистрирован в качестве участника голосования по Саратовскому одномандатному округу N163 и единому федеральному округу региона.

Электронное предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая и определит кандидатов партии на предстоящих выборах в сентябре 2026 года.

