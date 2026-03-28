Роспотребнадзор заявил, что требование платы за примерку свадебных платьев незаконно

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Введение платы за примерку платьев в свадебных салонах является нарушением закона "О защите прав потребителей" и может рассматриваться как обман потребителя или ущемление его прав, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что некоторые свадебные салоны ввели плату за примерку платьев.

"Реализация потребителям подобных услуг может рассматриваться в контрольно-надзорной практике как обман потребителя или ущемление его прав. Примерка платьев является частью основного действия – покупки товара, поэтому не несёт никакой самостоятельной потребительской полезности", - заявили в ведомстве.

Там также отметили, что примерка является ознакомлением с товаром, поэтому за неё запрещено взимать дополнительную плату.

В случае, если речь идет об отдельной самостоятельной услуге, например, индивидуальной записи, бронировании зала или услуги стилиста, то исполнитель, как уточнили в Роспотребнадзоре, обязан сообщать покупателям о том, что такая услуга может быть платной.