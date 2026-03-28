Ярославский аэропорт приостановил работу, нижегородский обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ярославля (Туношна), аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласовантию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - добавили в агентстве отновительно ситуации в нижегородском аэропорту.

В настоящее время ограничения действуют также в аэропорту Пензы и московском Домодедово.