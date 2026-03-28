Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 км

Незначительное количество пепла выпало в поселках Лазо и Ключи

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Выпадение пепла произошло на Камчатке в результате выброса на вулкане Шивелуч на высоту до 11400 метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана вглубь полуострова", - говорится в сообщении.

В результате пеплового выброса, зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселках Лазо и Атласово Мильковского муниципального округа и поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального округа.

Жизнедеятельность населения не нарушена, добавили в ведомстве.

Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности, следует из сообщения.

Второй беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Сбит летевший на Москву беспилотник

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

 Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Что произошло за день: пятница, 27 марта

Гарантии безопасности США Киеву не связаны с уходом украинских военных из Донбасса

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent подорожала до $111,73 за баррель

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП

 Правительство не поддержало поправки в ОСАГО о выплате по европротоколу до 300 тыс. руб. при спорах о ДТП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1145 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8822 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
