Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту более 11 км

Незначительное количество пепла выпало в поселках Лазо и Ключи

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Выпадение пепла произошло на Камчатке в результате выброса на вулкане Шивелуч на высоту до 11400 метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана вглубь полуострова", - говорится в сообщении.

В результате пеплового выброса, зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселках Лазо и Атласово Мильковского муниципального округа и поселке Ключи Усть-Камчатского муниципального округа.

Жизнедеятельность населения не нарушена, добавили в ведомстве.

Шивелучу присвоен "красный" код авиационной опасности, следует из сообщения.