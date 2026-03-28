Почти 20 аэропортов приостанавливали работу в ночь на субботу

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ограничения вводились минушей ночью в 19 аэропортах, в настоящее время приостановлена работа 8 аэропортов, сообщали в Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Калуги, Пензы, Ярославля, Волгограда, Иванова, Пскова, Саратова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Уфы, Орска. Московские аэропорты Внуково и Домодедово, ленинградский Пулково и нижегородский Чкалов обслуживали рейсы по согласованию. Кроме того, сообщалось о корректировках в расписании рейсов в аэропорту Калининграда.

На текущий момент ограничения сохраняются в аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Уфы.