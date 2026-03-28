Паводок начался в Башкирии, в зону подтопления могут попасть 313 населенных пунктов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более десятка сообщений, связанных с весенним половодьем, зарегистрировано за сутки в Башкирии, сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов с своем канале Мax.

"На контроле находится одна ситуация в Абзелиловском районе, подтопление участка автодороги в населенном пункте Озерное", - отметил он.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Инзер у села Габдюково Белорецкого района (динамика уровня воды за сутки плюс 40см, текущий уровень 231 см, выход реки на пойму 571 см); на реке Инзер в Устье-Бассы (динамика уровня воды за сутки плюс 36 см, текущий уровень 214 см, выход реки на пойму 357 см).

Первов пояснил, что на реках республики происходит постепенное разрушение ледового покрова, "отмечается неполный ледостав, ледостав с полыньями, закраины".

Ранее со ссылкой на данные Башгидрометцентр сообщалось, что аномально теплая для марта погода, установившаяся в Башкирии, скорректировала ожидаемые сроки вскрытия рек республики, которое ожидается на 7-14 дней раньше средних многолетних сроков.

В зону возможного подтопления в Башкирии могут попасть 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах, в которых расположены свыше 22 тыс. жилых домов с населением более 86 тыс. человек. На контроле властей находятся 70 затороопасных участков в 28 муниципалитетах региона.

Безаварийное прохождение весеннего половодья в Башкирии будут обеспечивать более 13 тыс. человек, свыше 3 тыс. 800 тыс. единиц техники и 225 единиц плавсредств.