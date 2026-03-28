Паводок начался в Башкирии, в зону подтопления могут попасть 313 населенных пунктов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более десятка сообщений, связанных с весенним половодьем, зарегистрировано за сутки в Башкирии, сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов с своем канале Мax.

"На контроле находится одна ситуация в Абзелиловском районе, подтопление участка автодороги в населенном пункте Озерное", - отметил он.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Инзер у села Габдюково Белорецкого района (динамика уровня воды за сутки плюс 40см, текущий уровень 231 см, выход реки на пойму 571 см); на реке Инзер в Устье-Бассы (динамика уровня воды за сутки плюс 36 см, текущий уровень 214 см, выход реки на пойму 357 см).

Первов пояснил, что на реках республики происходит постепенное разрушение ледового покрова, "отмечается неполный ледостав, ледостав с полыньями, закраины".

Ранее со ссылкой на данные Башгидрометцентр сообщалось, что аномально теплая для марта погода, установившаяся в Башкирии, скорректировала ожидаемые сроки вскрытия рек республики, которое ожидается на 7-14 дней раньше средних многолетних сроков.

В зону возможного подтопления в Башкирии могут попасть 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах, в которых расположены свыше 22 тыс. жилых домов с населением более 86 тыс. человек. На контроле властей находятся 70 затороопасных участков в 28 муниципалитетах региона.

Безаварийное прохождение весеннего половодья в Башкирии будут обеспечивать более 13 тыс. человек, свыше 3 тыс. 800 тыс. единиц техники и 225 единиц плавсредств.

Ребенок погиб и трое взрослых ранены при атаке дронов в Ярославской области

В Ставрополе украинские спецслужбы дистанционно подорвали завербованного ими мужчину

Что случилось этой ночью: суббота, 28 марта

Российские военные нейтрализовали за ночь 155 беспилотников ВСУ

Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

 Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

Почти 20 аэропортов приостанавливали работу в ночь на субботу

Второй беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Сбит летевший на Москву беспилотник

Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

 Росавиация продлила ограничения на полеты в Израиль и Иран до 17 апреля

Что произошло за день: пятница, 27 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1147 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8822 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
