В Ставрополе украинские спецслужбы дистанционно подорвали завербованного ими мужчину
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов предотвращен в Ставрополе.
Готовивший его мужчина был дистанционно подорван украинскими спецслужбами при задержании, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным спецслужбы, мужчина 1995 года рождения был завербован спецслужбами Украины и планировал разместить бомбу под автомобилем сотрудника правоохранительных органов.
В ходе его задержания "украинский куратор осуществил дистанционный подрыв, в результате которого преступник получил ранения, несовместимые с жизнью".
Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.
В ФСБ сообщили, что в ходе осмотра места происшествия было найдено второе взрывное устройство, а также телефон, "содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины".
Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.