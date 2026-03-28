В Ставрополе украинские спецслужбы дистанционно подорвали завербованного ими мужчину

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Теракт в отношении сотрудника правоохранительных органов предотвращен в Ставрополе.

Готовивший его мужчина был дистанционно подорван украинскими спецслужбами при задержании, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина 1995 года рождения был завербован спецслужбами Украины и планировал разместить бомбу под автомобилем сотрудника правоохранительных органов.

В ходе его задержания "украинский куратор осуществил дистанционный подрыв, в результате которого преступник получил ранения, несовместимые с жизнью".

Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

В ФСБ сообщили, что в ходе осмотра места происшествия было найдено второе взрывное устройство, а также телефон, "содержащий переписку с сотрудником спецслужб Украины".

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.