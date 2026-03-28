Правительство утвердило Концепцию развития в РФ первой помощи до 2036 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении в стране Концепции развития первой помощи до 2036 года; ее целью станет создание условий для обеспечения широкомасштабного обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения полученных навыков на практике для сохранения жизни людей, сообщили в субботу в пресс-службе правительства.

Первый этап реализации концепции запланирован с 1 июня 2026 года по 2027 год. Второй и третий этапы - на 2028-2030 и 2031-2036 годы соответственно.

Одним из основных направлений реализации концепции станет образовательная деятельность. В ее рамках планируется разработать и утвердить рекомендации к образовательным программам в части вопросов оказания первой помощи, развивать инфраструктуру организаций, проводящих обучение навыкам оказания первой помощи, и обеспечить доступность такого обучения. Предлагается проводить тематические олимпиады для школьников и студентов, обеспечить подготовку и переподготовку сотрудников, обязанных оказывать первую помощь по закону, а также подготовку и регулярное повышение квалификации педагогических работников детских садов, школ, колледжей и вузов.

Еще одним направлением станет информационно-просветительская деятельность. В ее задачи входит формирование общественного интереса к различным аспектам организации и оказания первой помощи через социальную рекламу и другие каналы информирования, создание информационно-просветительского контента, обеспечение информирования граждан о важности первой помощи для сохранения жизни людей и продвижение знаний, умений и навыков по ее оказанию, взаимодействие участников реализации концепции с аудиториями, включая экспертов, исследователей и практиков, производителей лекарств и медицинских изделий, сообщили в пресс-службе правительства.

К реализации концепции планируется привлечь широкий круг участников - образовательные, общественные, некоммерческие и научные организации, общественные объединения и объединения работодателей, экспертное сообщество и активных граждан - и обеспечить их взаимодействие с органами власти по вопросам развития первой помощи.

Предполагается развивать взаимодействие между бизнесом и государством; речь идет о поддержке инициатив по разработке и реализации программ, направленных на повышение уровня грамотности в вопросах оказания первой помощи в рамках внутреннего корпоративного образования, создании постоянно действующих центров просвещения по вопросам оказания первой помощи, вовлечении бизнеса в волонтерскую деятельность, касающуюся первой помощи.

План мероприятий по реализации концепции будет разработан Минздравом и представлен в правительство в течение ближайших шести месяцев.

"Об утверждении новой концепции объявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 23 марта. Председатель правительства подчеркнул, что для эффективной реализации концепции нужно слаженное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, образовательных и общественных организаций, и поручил обеспечить работу в этом направлении", - отмечается в сообщении.