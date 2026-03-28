Кабмин выделил 340 млн руб. на поддержку жителей Белгородской и Курской областей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Правительство России выделило дополнительное финансирование Белгородской и Курской областям на оказание поддержки жителям, говорится в сообщении кабинета министров.

Так, из резервного фонда правительства будет дополнительно направлено свыше 300 млн рублей на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Белгородской области. Это позволит оказать гражданам единовременную материальную помощь, а также выплатить компенсации в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости.

Более 40 млн рублей выделено Курской области на возмещение расходов, связанных с проживанием и питанием людей в пунктах временного размещения (ПВР). Речь идет о российских гражданах и украинских беженцах, вынужденно покинувших своё жильё и находившихся в ПВР Курской области в ноябре 2025 года.

Всего в 2022-2025 годах на размещение и питание людей в ПВР правительство РФ направило около 49 млрд рублей Белгородской и Курской областям.