Паводок начался в Башкирии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более десятка сообщений, связанных с весенним половодьем, зарегистрировано за сутки в Башкирии, сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов с своем канале МАХ.

"На контроле находится одна ситуация в Абзелиловском районе, подтопление участка автодороги в населенном пункте Озерное", - отметил он.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Инзер у села Габдюково Белорецкого района (динамика уровня воды за сутки +40см); на реке Инзер в Устье-Бассы (динамика уровня воды за сутки +36 см).

Ранее со ссылкой на данные Башгидрометцентр сообщалось, что аномально теплая для марта погода, установившаяся в Башкирии, скорректировала ожидаемые сроки вскрытия рек республики, которое ожидается на 7-14 дней раньше средних многолетних сроков.

В зону возможного подтопления в Башкирии могут попасть 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах, в которых расположены свыше 22 тыс. жилых домов с населением более 86 тыс. человек. На контроле властей находятся 70 затороопасных участков в 28 муниципалитетах региона.

Башкирия Башкортостан
Сильные дожди привели к размыву берегов на двух реках в Дагестане

Генштаб ВС РФ напомнил, что призывников в зону СВО направлять не будут

 Генштаб ВС РФ напомнил, что призывников в зону СВО направлять не будут

Ряд улиц, домов и подстанций подтоплены в Дагестане из-за ливней

Генштаб сообщил, что задание на призыв в ВС РФ выполнено в полном объеме

Ребенок погиб и трое взрослых ранены при атаке дронов в Ярославской области

В Ставрополе украинские спецслужбы дистанционно подорвали завербованного ими мужчину

Что случилось этой ночью: суббота, 28 марта

Российские военные нейтрализовали за ночь 155 беспилотников ВСУ

Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

 Воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 17 градусов

Почти 20 аэропортов приостанавливали работу в ночь на субботу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1148 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8822 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });