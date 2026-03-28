Паводок начался в Башкирии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более десятка сообщений, связанных с весенним половодьем, зарегистрировано за сутки в Башкирии, сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов с своем канале МАХ.

"На контроле находится одна ситуация в Абзелиловском районе, подтопление участка автодороги в населенном пункте Озерное", - отметил он.

Наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Инзер у села Габдюково Белорецкого района (динамика уровня воды за сутки +40см); на реке Инзер в Устье-Бассы (динамика уровня воды за сутки +36 см).

Ранее со ссылкой на данные Башгидрометцентр сообщалось, что аномально теплая для марта погода, установившаяся в Башкирии, скорректировала ожидаемые сроки вскрытия рек республики, которое ожидается на 7-14 дней раньше средних многолетних сроков.

В зону возможного подтопления в Башкирии могут попасть 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах, в которых расположены свыше 22 тыс. жилых домов с населением более 86 тыс. человек. На контроле властей находятся 70 затороопасных участков в 28 муниципалитетах региона.