Самолет "Ютэйр" рейсом в Самару вернулся в Екатеринбург по техническим причинам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с возвратом самолета авиакомпании "Ютэйр", который в субботу утром выполнял рейс UT-281 Екатеринбург-Самара, в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Экипаж самолета принял такое решение "по техническим причинам", поясняется в сообщении.

Посадка в аэропорту "Кольцово" произведена в штатном режиме в 12:18 по местному времени (10:18 по Москве). Время фактического выполнения рейса уточняется.

В настоящее время проводится оценка готовности самолета к эксплуатации и безопасности полета.