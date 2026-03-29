Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в порту Усть-Луга локализовано

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о локализации возгорания в порту Усть-Луга, возникшего в результате атаки БПЛА.

"К тушению в порту привлечены дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда", - написал он в воскресенье в мессенджере Max.

"Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности", - добавил губернатор.

Морской порт Усть-Луга - крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

Ранее Дрозденко сообщил, что над территорией Ленинградской области в воскресенье было сбито 36 беспилотников.