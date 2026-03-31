Патрушев сказал о серьезном влиянии действий США на обстановку в мире

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что агрессивные действия США, которые стремятся сохранить доминирование в стратегически важных районах Мирового океана, оказали дестабилизирующее влияние на военно-политическую обстановку во всем мире.

"Серьезное дестабилизирующее влияние на глобальную повестку оказывали агрессивные действия США, стремящихся сохранить свое доминирование в стратегически важных районах Мирового океана", - сказал Патрушев на заседании Морской коллегии, на котором рассмотрели проект доклада "О комплексной оценке состояния национальной безопасности Российской Федерации в сфере морской деятельности в 2025 году и мерах по ее укреплению".

Патрушев заявил, что "в этих условиях принимались меры реагирования, в том числе по линии Морской коллегии на враждебные выпады Запада".

Он также отметил, что особое внимание было уделено вопросам развития Военно-морского флота.