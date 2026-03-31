Путин по видеосвязи примет участие в открытии нескольких транспортных объектов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник в формате видеоконференции примет участие в церемонии открытия ряда объектов транспортной отрасли, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня он работает в Ново-Огарево. Сегодня он проведет видеоконференцсвязь и примет участие в церемонии открытия целого ряда объектов нашего транспортного комплекса", - сказал Песков журналистам.

"Где-то будет открыт крупный новый гидроузел, где-то будет открыто новое здание аэропорта. В каком-то регионе будет запущена скоростная магистраль, в каком-то регионе будет запущено беспилотное движение по участку магистрали", - отметил он.

Песков рассказал, что в ходе ВКС вице-премьер РФ Виталий Савельев даст оценку развитию транспортной отрасли в целом.

"Мы ожидаем, что во второй половине дня, ближе к вечеру Владимир Путин может провести еще один международный телефонный разговор. Если это произойдет, мы вас обязательно проинформируем", - добавил представитель Кремля.

Ранее во вторник Путин пообщался по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, с которым он обсудил ситуацию, сложившуюся в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.