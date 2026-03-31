Путин и президент ОАЭ обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль Нахайян провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора они "выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, гибелью мирных жителей, разрушением энергетической, промышленной и иной гражданской инфраструктуры", говорится в сообщении.

"Акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта при соблюдении законных интересов всех государств региона, с которыми Россия традиционно поддерживает дружественные и обоюдовыгодные отношения", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что "с особым удовлетворением лидеры отметили высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества и контактов, которые успешно развиваются на многих направлениях".