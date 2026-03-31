Путин и президент ОАЭ обсудили обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид аль Нахайян провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора они "выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, гибелью мирных жителей, разрушением энергетической, промышленной и иной гражданской инфраструктуры", говорится в сообщении.

"Акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и активизации политико-дипломатических усилий по мирному урегулированию конфликта при соблюдении законных интересов всех государств региона, с которыми Россия традиционно поддерживает дружественные и обоюдовыгодные отношения", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что "с особым удовлетворением лидеры отметили высокий уровень российско-эмиратского сотрудничества и контактов, которые успешно развиваются на многих направлениях".

Что произошло за день: вторник, 31 марта

Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

В Брянской области в результате артобстрела есть погибший и раненые

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

Инцидент на промпредприятии в Нижнекамске расследуют в рамках уголовного дела

Пожар в Нижнекамске локализован

Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

 Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате удара по зданию правительства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1251 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8862 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
