Росимущество выставило на торги бывшие активы украинской алкогольной группы "Баядера"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Росимущество выставило на торги акции пяти компаний, ранее входивших в украинский алкогольный холдинг "Баядера Групп", говорится в материалах на сайте ГИС "Торги".

Согласно документации, на аукцион выставлены 99,2% акций вологодского АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод" (ВУЛВЗ), а также 100% долей московских ООО "Национальные алкогольные традиции" и ООО "Бизнес Групп", крымских ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма".

Все доли продают единым лотом, начальная цена составляет 838 млн рублей, шаг аукциона - 41,9 млн рублей. Заявки на участие принимают до 27 апреля, торги запланированы на 30 апреля.

Как сообщалось, в феврале 2025 года Великоустюгский районный суд Вологодской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ эти активы "Баядера Групп", их общая стоимость оценивалась более чем в 9 млрд рублей. В июле 2025 года правительство РФ включило эти предприятия в план приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы.

Сообщалось также, что в 2015 году холдинг "Баядера Групп" приобрел 100% акций ВУЛВЗ. Предприятие создано на базе открытого в 1901 году завода, основной вид деятельности - производство дистиллированных алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. Согласно отчетности компании, в 2025 году выручка составила 427,5 млн рублей, чистый убыток - 335,7 млн рублей.

По данным отчетности, "Южные алкогольные традиции" в 2025 году получили 548,4 млн рублей выручки и 25,7 млн рублей чистой прибыли, "Алкогольные традиции Крыма" - 1,5 млрд рублей выручки и 9,7 млн рублей чистой прибыли, "Бизнес Групп" - 125 тыс. рублей выручки и 3 тыс. рублей чистой прибыли, "Национальные алкогольные традиции" - 3,9 млрд рублей выручки и 1,5 млрд рублей чистого убытка. У первых трех компаний основной вид деятельности указан как оптовая торговля напитками, у последней - деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

В феврале прошлого года сообщалось, что согласно выпискам из ЕГРЮЛ, собственниками "Южных алкогольных традиций" являлись Анна Ренцеш и Наталья Романова (по 50% уставного капитала), "Алкогольных традиции Крыма" - Ольга Баннова и Антонина Мокляк.

Юрию Мокляку принадлежали 100% уставного капитала ООО "Национальные алкогольные традиции", а также, согласно отчетности ВУЛВЗ за 2023 год, он являлся единственным бенефициаром завода. Кроме того, Мокляк владел 0,01% уставного капитала ООО "Бизнес Групп", еще 99,99% компании были у Fadel International Inc. (Маршалловы острова).

Что произошло за день: вторник, 31 марта

Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

 Причиной пожара на "Нижнекамскнефтехиме" стал взрыв газовой смеси

Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

 Росгидромет отметил редкость столь обильных ливней для Дагестана

В Брянской области в результате артобстрела есть погибший и раненые

Число погибших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до двух

Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

 Заявительный принцип на месторождения золота и углеводородов будет отменен с сентября

Инцидент на промпредприятии в Нижнекамске расследуют в рамках уголовного дела

Пожар в Нижнекамске локализован

Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

 Один человек погиб, 50 пострадали при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"

В Белгороде увеличилось число пострадавших в результате удара по зданию правительства
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1251 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8862 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
