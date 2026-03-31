Росимущество выставило на торги бывшие активы украинской алкогольной группы "Баядера"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Росимущество выставило на торги акции пяти компаний, ранее входивших в украинский алкогольный холдинг "Баядера Групп", говорится в материалах на сайте ГИС "Торги".

Согласно документации, на аукцион выставлены 99,2% акций вологодского АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод" (ВУЛВЗ), а также 100% долей московских ООО "Национальные алкогольные традиции" и ООО "Бизнес Групп", крымских ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма".

Все доли продают единым лотом, начальная цена составляет 838 млн рублей, шаг аукциона - 41,9 млн рублей. Заявки на участие принимают до 27 апреля, торги запланированы на 30 апреля.

Как сообщалось, в феврале 2025 года Великоустюгский районный суд Вологодской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ эти активы "Баядера Групп", их общая стоимость оценивалась более чем в 9 млрд рублей. В июле 2025 года правительство РФ включило эти предприятия в план приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы.

Сообщалось также, что в 2015 году холдинг "Баядера Групп" приобрел 100% акций ВУЛВЗ. Предприятие создано на базе открытого в 1901 году завода, основной вид деятельности - производство дистиллированных алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. Согласно отчетности компании, в 2025 году выручка составила 427,5 млн рублей, чистый убыток - 335,7 млн рублей.

По данным отчетности, "Южные алкогольные традиции" в 2025 году получили 548,4 млн рублей выручки и 25,7 млн рублей чистой прибыли, "Алкогольные традиции Крыма" - 1,5 млрд рублей выручки и 9,7 млн рублей чистой прибыли, "Бизнес Групп" - 125 тыс. рублей выручки и 3 тыс. рублей чистой прибыли, "Национальные алкогольные традиции" - 3,9 млрд рублей выручки и 1,5 млрд рублей чистого убытка. У первых трех компаний основной вид деятельности указан как оптовая торговля напитками, у последней - деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

В феврале прошлого года сообщалось, что согласно выпискам из ЕГРЮЛ, собственниками "Южных алкогольных традиций" являлись Анна Ренцеш и Наталья Романова (по 50% уставного капитала), "Алкогольных традиции Крыма" - Ольга Баннова и Антонина Мокляк.

Юрию Мокляку принадлежали 100% уставного капитала ООО "Национальные алкогольные традиции", а также, согласно отчетности ВУЛВЗ за 2023 год, он являлся единственным бенефициаром завода. Кроме того, Мокляк владел 0,01% уставного капитала ООО "Бизнес Групп", еще 99,99% компании были у Fadel International Inc. (Маршалловы острова).