"Ростех" покажет новый зенитный комплекс "Цитадель" на форуме по безопасности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" сообщила в понедельник, что на первом международном форуме по безопасности, который пройдет на этой неделе в Подмосковье, проведет премьеру зенитного артиллерийского комплекса "Цитадель" с "умными" снарядами.

"Он (комплекс, - "ИФ") эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и "умных" снарядов. Высокие характеристики комплекса уже подтверждены в реальных условиях", - говорится в сообщении госкорпорации.

По её информации, зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 "Цитадель" имеет калибр 30 мм и предназначен для защиты стационарных объектов от ударов беспилотных летательных аппаратов мультикоптерного и самолетного типа. "Система способна работать круглосуточно", - отметили в "Ростехе".

"Цитадель" имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне. Кроме того, комплекс может применять снаряды с управляемым подрывом, а его работа - от обнаружения до уничтожения цели - имеет высокую степень автоматизации. Комплекс опробован в реальных условиях и подтвердил, что эффективен против различных типов дронов", - сообщили в пресс-службе "Ростеха".

По её данным, снаряды комплекса с дистанционно управляемым взрывателем имеют шрапнельную начинку. "Система наведения "Цитадели" рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва снаряда в зависимости от траектории полета цели. Таких снарядов для поражения одной цели требуется значительно меньше, чем обычных боеприпасов", - отметили в "Ростехе".

Сообщается, что предприятия "Ростеха" продемонстрируют на форуме и другие оборонные решения. На форуме будет представлена продукция "Концерна "Калашников", "Высокоточных комплексов", "РТ-Проектные технологии", "РТ-Информационная безопасность" и других организаций корпорации. "Отдельную экспозицию организует входящая в "Ростех" компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт", - проинформировала пресс-служба.

"Будет показан комплекс с беспилотным летательным аппаратом ближнего действия "С350М-Э" и боевые нагрузки для беспилотников различного типа, разведывательный дрон "СКАТ 350М" с барражирующими боеприпасами "Куб-2Э", а также система контроля воздушного пространства (СКВП)", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Международный форум по безопасности пройдет на площадке "Live Арена" в Подмосковье с 26 по 29 мая под эгидой Совбеза России.

"Ростех" покажет новый зенитный комплекс "Цитадель" на форуме по безопасности

