Возобновлено движение по трассе "Кавказ" в Дагестане, нарушенное из-за паводка

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по участку федеральной трассы "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана, прерванное из-за поднятия уровня воды, возобновлено, сообщает Госавтоинспекция республики.

"На 917 км федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Мамедкала движение возобновлено в обоих направлениях только для легкового транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером воскресенья участок федеральной трассы вблизи населенного пункта Мамедкала Дербентского района Дагестана был временно закрыт в связи с поднятием уровня воды.