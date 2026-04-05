В Дербенте прорвало земляной вал Геджухского водохранилища

Подтоплено несколько населенных пунктов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Геджухское водохранилище в Дербентском районе Дагестана оказалось переполнено из-за обильных осадков, образовался прорыв земляного вала, идет подтопление населенных пунктов, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В результате обильных осадков произошло перенаполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 30 домов оказались подтоплены в поселке Мамедкала, ведется эвакуация жителей.

"По предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано 100 человек. В мкр. Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц", - добавили в министерстве.

К месту прорыва направлена группа из 40 человек и пяти единиц техники. "Развернуты шесть пунктов временного размещения", - проинформировало ведомство.

Позднее в воскресенье глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев сообщил, что все жители, находящиеся в зоне подтопления, эвакуированы.

"Им оказывается вся необходимая помощь и поддержка", - написал Аллахвердиев в соцсетях.

Ранее в воскресенье МЧС сообщило о начале эвакуации из Дербентского района Дагестана из-за угрозы подтопления в результате переполнения Геджухского водохранилища.

28 марта сильные дожди привели к подтоплению домовладений, электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах.

Более 3,3 тыс. человек были эвакуированы из подтопленных районов Дагестана. Всего от подтоплений пострадали жители около 3,5 тыс. домов. Власти региона заявили, что на компенсацию за утраченное жилье и капремонт в поврежденных домах необходимо более 4 млрд рублей.