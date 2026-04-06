Поиск

В ЛНР 41 сотрудник шахты "Белореченская" остается под землей после удара ВСУ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник атаковали территорию шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, повреждена электроподстанция, в результате чего 41 сотрудник шахты не смог выбраться на поверхность и остается под землей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ночью ВСУ ударили по территории шахты "Белореченская", повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей", - написал Пасечник в своем канале в Мах.

Глава ЛНР отметил, что в данный момент связь с заблокированными под землей горняками установлена, также у них есть запас питьевой воды.

"Все необходимые службы предпринимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению", - добавил Пасечник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

