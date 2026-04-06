Горняков шахты "Белореченская" в ЛНР удалось поднять на безопасную высоту

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудников шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике, оставшихся под землей в результате аварийного отключения электричества из-за обстрела ВСУ, удалось поднять на безопасную высоту, с ними поддерживается связь, сообщил первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

"Восстановить электроснабжение планируем сегодня во второй половине дня. После этого мы сможем поднять всех шахтеров на поверхность", - сообщил Говтвин.

Ранее в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по территории шахты "Белореченская", в результате чего из-за аварийного отключения электричества под землей оставался 41 сотрудник шахты.