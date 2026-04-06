Администрация Грайворонского округа Белгородской области атакована БПЛА

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на администрацию Грайворонского округа в понедельник.

"Там атака на администрацию Грайворона. (...) Переведите весь личный состав на дистант. И до конца недели работа администрации Грайворонского округа на дистанте", - сказал Гладков на оперативном заседании областного правительства.

Он поручил уделить максимальное внимание безопасности жителей.