В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали трое

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак беспилотников ранены два человека в Белгороде и еще один - в Шебекинском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде один мужчина мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения грудной клетки и ноги. У второго пострадавшего минно-взрывная травма и баротравма. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На месте атаки повреждены два легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и хозпостройка.

"Еще один мужчина пострадал в Шебекинском округе в селе Максимовка от удара дрона по автомобилю. Он самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где ему диагностировали баротравму. От дальнейшего обследования отказался, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков.