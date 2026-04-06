В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали трое

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак беспилотников ранены два человека в Белгороде и еще один - в Шебекинском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде один мужчина мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения грудной клетки и ноги. У второго пострадавшего минно-взрывная травма и баротравма. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На месте атаки повреждены два легковых автомобиля, инфраструктурный объект связи и хозпостройка.

"Еще один мужчина пострадал в Шебекинском округе в селе Максимовка от удара дрона по автомобилю. Он самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где ему диагностировали баротравму. От дальнейшего обследования отказался, лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 апреля 2026 года Военная операция на Украине
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });