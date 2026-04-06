Генпрокуратура требует изъять в доход РФ активы вице-губернатора Кубани Коробки

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд города Краснодара принял к производству исковое заявление об обращении в доход РФ имущества, принадлежащего семье заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанным с ним лицам, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях вице-губернатора региона.

В пресс-службе судов "Интерфаксу" сообщили, что истцом выступает Генпрокуратура РФ.

"Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами Законодательного собрания края Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Ответчиками по гражданскому делу, кроме Коробки, стали 20 физических и три юридических лица.

Суд рассмотрит требования обратить в доход РФ объекты недвижимого имущества, а также доли в уставном капитале коммерческих организаций, принадлежащие ответчикам.

В настоящее время судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом.

Коробка более 10 лет курирует блок агропромышленного комплекса Краснодарского края. В апреле 2015 года он был назначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, а в октябре того же года - заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края.