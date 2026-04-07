Вице-губернатор Кубани Коробка не пришел на суд об изъятии у него активов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Краснодаре Ленинский суд начал рассмотрение иска замгенпрокурора об обращении в доход государства имущества, принадлежащего вице-губернатору Краснодарского края Андрею Коробке, членам его семьи, связанным с ним лицам, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ответчики на заседание не пришли. В суде присутствуют адвокаты ответчиков и много журналистов.

На заседании адвокаты ответчиков заявили несколько ходатайств об отложении разбирательства для ознакомления с материалами дела и формирования мотивированной позиции по иску. Представитель Генпрокуратуры выступал против отсрочки, отмечая, что стороны были извещены о дате заседания.

Суд выслушав доводы сторон, отказал ходатайства и продолжил заседание.

Ответчиками в деле выступают более 20 физлиц, а также государственное казенное учреждение края "Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр", ГУП "Кубанские продукты" и фирма "Стройтех".

В качестве третьих лиц в деле фигурируют 15 агропромышленных предприятий, расположенных в Краснодарском крае. Среди них - занимающаяся выращиванием зерновых агрофирма "Кубань" с выручкой в 2025 году в 305 млн рублей, зернокомпании "Кубаньагротех" (выручка в 2025 году - 148,8 млн рублей) и "Перспектива Агро" (299,2 млн рублей), сахарный завод "Динск-Сахар", предприятия по консервированию овощей - "Кубань-чеснок", "Динской консервный завод", "Чесноград", а также небольшая кондитерская фабрика "Южная звезда" и агропредприятие "Кладовая солнца".

Кроме того, третьими лицами являются строительные компании региона - "Клевер" и "Камелот".

Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях вице-губернатора. Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов, сообщала пресс-служба судов Кубани. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд рублей, отмечалось в сообщении.

Суд принял обеспечительные меры по иску, наложив на имущество ответчиков арест и запретив им распоряжаться.

Коробка более 10 лет курирует блок агропромышленного комплекса Краснодарского края. В апреле 2015 года он был назначен министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, а в октябре того же года - заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края.