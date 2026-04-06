Cуд приостановил деятельность уральского лагеря из-за кишечной инфекции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Каменский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря "Исетские зори", где произошла вспышка острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба судов региона.

В ходе эпидемиологического расследования установлен ряд нарушений санитарных норм, в том числе отсутствие надлежащей подготовки персонала по применению дезинфицирующих средств, отсутствие отбора суточной пробы пищи и несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевой продукции. ФГУП "Производственное объединение "Октябрь", эксплуатирующее лагерь круглогодичного действия, виновным по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Поводом для эпидемиологического расследования стала регистрация 9 случаев острой кишечной инфекции среди отдыхающих. По состоянию на 31 марта 2026 года число выявленных случаев ОКИ достигало 14.

Смену закончили досрочно. Возбуждено уголовное дело по ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Свердловская область Каменск-Уральский
