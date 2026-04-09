В Муроме выявили 106 случаев острой кишечной инфекции

По словам главы округа, причиной заболевания может быть норовирус

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В округе Муром зарегистрировали 106 случае острой кишечной инфекции, сообщило правительство Владимирской области.

"50 человек госпитализировано, из них 25 детей. Пациенты - в состоянии легкой и средней тяжести заболевания", - сказано в сообщении.

На территории округа развернуто 55 коек инфекционного профиля, из них 23 - для взрослых и 32 - для детей.

"Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Владимирской области. Причины отравления устанавливаются. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют употреблять в пищу только кипяченую или бутилированную воду", - отметили в облправительстве.

В Муроме на одной из улиц было зафиксировано подтопление из-за аварии на канализационном коллекторе. Сейчас работоспособность коллектора восстановлена, сточные воды в водоемы не попали. Роспотребнадзор начал в городе санитарно-противоэпидемические мероприятия.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Авария на канализационном коллекторе, обеспечивающем отведение сточных вод со всего города, произошла 5 апреля, сообщила областная прокуратура. Работы по ремонту проводили при надзорном сопровождении прокуроров, работоспособность коллектора восстановили 6 апреля и укрепили там грунт. Проверку по факту провела Муромская городская прокуратура и затем внесла представление в в МУП "Водопровод и канализация". "Излива сточных на рельеф местности и их попадание в водные объекты на данный момент не установлено", - отметило надзорное ведомство.

Глава округа Муром Евгений Рычков сообщил, что резкий рост числа обращений горожан по поводу острых кишечных расстройств начал регистрироваться с 7 апреля, но связь с аварий отверг.

"Проведен анализ, который показал, что вероятной причиной является норовирус, часто называемый "кишечным гриппом". Он передается так же, как и обычный грипп, - различными путями: контактно-бытовым, воздушно-капельным, через загрязнённую пищу и воду", - сказал он в видеообращении во "Вконтакте".

По его словам, разработан комплекс мер для локализации и ликвидации вспышки. В частности, водоканал проведет хлорирование воды в необходимых концентрациях, чтобы исключить водный путь передачи инфекции. Кроме того, будет проведена дезинфекция общественного транспорта.

"Хочу сразу пояснить: между этим коллектором и очагом заболевания - Южным общежитием - расстояние около километра, и физически никакой связи быть не может. Кроме того, коллектор на Окской - это канализационная труба, по которой стоки идут дальше по улице Приокской к очистным сооружениям, а очаг инфекции находится в совершенно другом районе. Поэтому любые предположения о связи этих объектов не имеют под собой оснований", - заявил Рычков.