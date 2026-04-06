Нотариусы отмечают увеличение запросов россиян на фиксацию информации в сети

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Россияне все чаще прибегают к нотариальной защите информации в сети, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате (ФНП) России в понедельник.

"В 2025 году нотариусы получили более 45 тыс. запросов на обеспечение доказательств. Это на 24% превышает аналогичный показатель пятилетней давности. В большинстве случаев речь идет о фиксации информации в сети", - сказали в ФНП.

По данным Палаты, наиболее популярной такая услуга была в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Как отмечают нотариусы, в сети люди знакомятся, общаются, решают различные бытовые и рабочие вопросы, ведут бизнес, договариваются об услугах и сделках. Поэтому в случае возникновения конфликтов и споров, онлайн-переписка может стать в суде единственным доказательством того, как все было на самом деле.

"Нотариально удостоверенные скриншоты, как и любой другой нотариальный акт, по закону обладают повышенной доказательственной силой. Это означает, что заявителю не нужно дополнительно подтверждать их подлинность. Также немаловажно, что у нотариального протокола осмотра доказательств в сети нет срока давности. То есть изменение или удаление зафиксированных нотариусом онлайн-публикаций не спасет сторону, которая "заметает следы", от ответственности", - заявляют в нотариате.

В ФНП подчеркнули, что вероятность того, что заявитель может ввести нотариуса в заблуждение, предоставив ему для осмотра поддельный сайт или нарисованную в графическом редакторе переписку, сведена к нулю самой методикой проведения осмотра доказательств. При этом нотариус не вправе как-либо изменять изображения - обрезать их, вырезать какие-то части и тому подобное.

"Нотариус соблюдает все технические и юридические требования, в том числе касающиеся формы и содержания итогового документа, чтобы суд принял доказательства как допустимые", - сказали в палате.

ФНП
